Publicada lista de colocação de professores

O Ministério da Educação anunciou esta sexta-feira a publicação da lista de colocação de professores, quando falta um mês para o início do ano letivo.

A lista pode ser consultadas pelos docentes no site da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE).

"Nunca tendo acontecido de forma tão antecipada, o Ministério da Educação publicou, a mais de um mês do arranque do ano letivo, as listas de colocação de professores", avança a tutela, em comunicado.



O Ministério da Educação assinala que, apesar do ano letivo se ter prolongado pela redefinição do calendário escolar, "foi possível os docentes conhecerem mais cedo as suas colocações e terem mais tempo para se preparar para o início das aulas e aos Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas disporem de mais tempo para organizar o arranque do ano letivo".