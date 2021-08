Madeira envia três drones para reforçar vigilância florestal no continente

O Comando Operacional da Madeira vai apoiar a partir desta sexta-feira o esforço de vigilância e deteção de incêndios no continente, indicou o comandante Dores Aresta, referindo que a operação envolve três ‘drones’ e respetivos operadores.

“Vamos deslocar para o continente três operadores do Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Sistemas Aéreos Não-Tripulados com três ‘drones’, um deles é de média envergadura e dois de pequena envergadura”, disse, num registo áudio enviado aos órgãos de comunicação social.

Dores Aresta sublinhou que a equipa do Comando Operacional da Madeira vai apoiar as patrulhas terrestres das Forças Armadas no continente, reforçando a sua capacidade de resposta durante a vaga de calor que está prevista ocorrer nos próximos dias.

A operação decorre no âmbito do quadro de Apoio Militar a Emergências Civis (AMEC).