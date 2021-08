Incidentes com grevista da STCP. Autocarros apedrejados e um PSP ferido

A PSP foi esta sexta-feira chamada a intervir em incidentes separados junto a duas estações de recolha da STCP, no Porto, envolvendo motoristas em greve que alegadamente não queriam deixar sair autocarros conduzidos por não aderentes à paralisação.

Fonte policial, que deu a informação à agência Lusa, adiantou que a PSP tem dispositivos atentos a possíveis incidentes similares.

Os primeiros incidentes terão começado perto das 00h00 junto à estação de autocarros de Francos, tendo a PSP deslocado ao local equipas da Brigada de Intervenção Rápida e do Corpo de Intervenção.

Motoristas em manifestação terão barrado a saída a colegas que pretenderiam trabalhar e, já cerca da 1h00, foram apedrejados quatro autocarros.

"Uma das pedras fez ricochete e atingiu um agente da PSP, que recebeu tratamento hospitalar, mas já teve alta", disse a fonte policial, explicando que o incidente foi sanado sem recurso à força, apenas pela persuasão.

Uma segunda vaga de incidentes, menos gravosos, registou-se já cerca das 5h30, desta feita na estação de recolha da Via Norte.

As estruturas representativas dos trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), a operadora de transportes urbanos do Grande Porto, convocaram para hoje em greve em apoio de aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

Os trabalhadores, que rejeitam o aumento de 15 euros proposto pela administração da empresa, têm também pré-aviso de greve para os dias 20, 26.