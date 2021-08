Faz sentido a vacinação obrigatória de funcionários dos lares?

Os responsáveis do setor social compreendem e aceitam que o Governo não torne obrigatória a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos lares.

Em entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro, António Costa, rejeitou a hipótese de tornar a vacinação obrigatória nestas áreas porque considera que a recusa de vacinação é muito baixa.

Contactados pela Renascença, os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Sociais (CNIS) e da União das Misericórdias não se manifestaram surpreendidos e até concordam com a decisão do Governo.

Manuel de Lemos, presidente da União das Misericórdias, diz que estão em causa, por um lado, os direitos liberdades e garantias de cada um aceitar ou recusar a vacina e, por outro, a saúde pública. Com o nível de vacinação já atingido, Manuel Lemos concorda com António Costa.

"A partir do momento em que o Governo considera que do lado da saúde pública - e eu também considero - as questões estão protegidas, penso que, como democrata e até respeitando a Constituição da República, faz sentido proteger os direitos, liberdades e garantias. Claro que, se a situação mudasse, a minha posição seria diferente, mas reconheço que os surtos nos lares, com a vacinação em massa, estão a ser cada vez menos agressivos", sublinha o presidente da União das Misericórdias.