Covid-19: Menos concelhos em risco e incidência desce em Lisboa e Porto

Portugal tem esta sexta-feira 29 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos três do que na última sexta-feira. Os concelhos de Lisboa e Porto registam uma melhoria.

Segundo os dados hoje divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 209 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (menos nove).

Destes 209 concelhos, 29 registam incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos entre 29 de julho e 11 de agosto.

Lisboa e Porto registam melhorias em relação à semana passada. A incidência na capital desceu de 595 para 554 casos e na Invita de 685 para 558 casos por 100 mil habitantes.



Acima do limiar máximo e mais de 960 casos por 100 mil habitantes, de acordo com as categorias definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), estão quatro concelhos: Portimão (986), Proença-a-Nova (1.947), Sousel (970) e Vila do Bispo (1.321).

Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 123 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes.