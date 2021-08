Covid-19: Alemanha tira Portugal de zona de alto risco, mas mantém Lisboa e Algarve

Veja também:

As autoridades alemãs retiraram Portugal, à exceção de Lisboa e do Algarve, da lista de países de alto risco de contaminação com covid-19, onde passaram a constar Turquia, Estados Unidos e Israel.

Estar nessa lista significa que os viajantes não imunizados desses três países são colocados numa quarentena de 10 dias, reduzíveis a cinco se for apresentado um teste negativo ao fim do quinto dia.

Há precisamente uma semana, na atualização anterior da lista feita pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, foram incluídas algumas regiões do sul da França, bem como a ilha da Córsega e vários territórios ultramarinos.