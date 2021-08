Xavier Viegas. Programa Aldeia Segura para proteger do fogo "é mais "show-off"

O investigador Xavier Viegas critica o programa "Aldeia Segura" por ser "mais show-off", alertando que o trabalho junto das populações para as ajudar em caso de incêndio "tem estado bastante parado" e por existirem povoações prioritárias que foram preteridas.

Num momento em que o país atravessa um período de alto risco de incêndio, o especialista considera que o país está "mais bem preparado" para atacar os fogos do que estava em 2017, mas admite que poderá não ser suficiente e alerta que, no limite, poderá estar em causa a segurança das pessoas.

Caso se registe uma situação particularmente grave e extrema de propagação do fogo deixa de ser "possível fazer parar ou circunscrever o fogo por mais recursos que haja" e, nesses casos, é preciso contar com a população, alerta o professor em declarações à Lusa.

"No limite pode acontecer uma situação em que por mais forças que haja não se consegue acudir as pessoas, não se consegue proteger uma casa, nem defender uma aldeia. Daí ser tão importante, os cidadãos estarem preparados para, em última análise, conseguirem enfrentar e reagir", sublinha.

Depois dos grandes incêndios de 2017, o Governo lançou os programas "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras" para preparar as populações a reagir perante um fogo, através da realização de simulacros e planos de evacuação e com a identificação dos locais de refúgio e pontos críticos a evitar no caso de as chamas chegarem perto.

"O "Aldeia Segura" teve um arranque muito forte em 2018 mas, infelizmente, tem estado bastante parado nos últimos anos", alerta o especialista, que tem acompanhado o programa.