Vacinação no Queimódromo do Porto suspensa por falhas logísticas. Utentes vacinados vão ser contactados

Está suspensa a vacinação contra a Covid-19 no Queimódromo do Porto devido a problemas logísticos com as vacinas.

Numa nota que acaba de ser divulgada, a task force explica que a decisão foi tomada na sequência de uma alegada falha na cadeia de frio, decorrendo, agora, uma averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor.

Os utentes vacinados nos últimos dois dias, 10 e 11 de agosto, vão ser contactados pelas entidades de saúde até à próxima semana, "no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas que receberam".

No entanto, dadas as características das vacinas contra a Covid-19, é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação não tenha impacto na saúde dos utentes.

O INFARMED está a acompanhar a situação. Na eventualidade de existir alguma suspeita de reação adversa, esta deve ser comunicada através do Portal desta entidade.

Os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades.

O centro de vacinação do Queimódromo do Porto funciona no sistema drive-thru, junto ao parque da cidade, onde as pessoas não precisam de sair do carro para serem inoculadas.