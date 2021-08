Sismo perto de Melgaço sem registo de ocorrências

Um sismo com magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado esta quinta-feira, às 11h06, na zona de Melgaço, distrito de Viana do Castelo.

O abalo foi registado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sem registo de ocorrências, segundo a proteção civil de Viana do Castelo.

Fonte do Comando Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Viana do Castelo referiu não ter sido registada nenhuma ocorrência resultante do sismo.

De acordo com a informação consultada no site do IPMA, o epicentro do sismo ocorreu a 19 quilómetros a Este - Nordeste de Melgaço.