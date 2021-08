Romaria d’Agonia em Viana do Castelo sem diversões

Veja também:

A Romaria da Senhora d’Agonia, em Viana do Castelo, que vai decorrer este ano de 19 a 22 de agosto, não vai contar com equipamentos de diversão.

A decisão foi tomada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, Comissão de Festas de Nossa Senhora d’Agonia, VianaFestas e Autoridade de Saúde, tendo em conta “a evolução da situação epidemiológica e as diretivas emanadas pela autoridade de saúde e pelo Conselho de Ministros, que promovem o distanciamento social”.

E comunicado conjunto, os promotores das festas indicam que é autorizado, “com o devido distanciamento e em regime de take away, a presença dos equipamentos de restauração, garantindo assim todas as medidas de segurança”.

Não é autorizada “a colocação de equipamentos de diversão no Campo da Agonia, uma vez que não estão reunidas as condições necessárias como o distanciamento social”, acrescenta o documento.

As entidades envolvidas na romaria apelam ao “sentido de responsabilidade dos utilizadores e dos proprietários desta área e à compreensão para as medidas tomadas, uma vez que esta é uma situação atípica, num ano onde a normalidade ainda não pode ser uma realidade”.

O programa da romaria inclui momentos em formato ‘online’ e alguns com público, nomeadamente as eucaristias e a Festa do Traje, seguindo as regras em vigor definidas pela Direção Geral da Saúde.

À semelhança do que aconteceu em 2020, o programa ‘online’ vai oferecer conteúdos audiovisuais sobre o Desfile da Mordomia, as revistas de gigantones e cabeçudos, o Cortejo Histórico-Etnográfico, os tapetes de sal da Ribeira, a Procissão ao Mar e a Serenata de fogo de artifício, que serão divulgados nas redes sociais no dia e hora habituais da festa.