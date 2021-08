Risco máximo de incêndio em 60 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve

Mais de 60 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve apresentam esta quinta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou cinco distritos em alerta laranja no fim de semana.

Em risco muito elevado de incêndio estão quase seis dezenas de municípios nos distritos de Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado toda a região do Alentejo e outros cerca de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Faro.

O restante território apresenta um risco moderado e reduzido, consoante a região.

Na quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou que vai colocar os distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre e Faro em alerta laranja (o segundo mais grave) às 00h00 sábado até às 23h59 de segunda-feira.

Os distritos da Guarda e Castelo Branco passam a estar em alerta amarelo já a partir das 00h00 de hoje.

A partir da meia-noite de sexta-feira juntam-se a este nível de alerta os distritos de Beja, Bragança, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu, uma situação que se prolonga até às 23h59 de segunda-feira.

Segundo a informação da ANEPC, "devido ao elevado risco de incêndio", a Proteção Civil determinou um reforço de meios e um pré-posicionamento nas regiões do Algarve, Centro e Norte.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O período crítico de incêndios dura até final de setembro e, até lá, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.

É proibido ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas.

Para hoje, o IPMA prevê em Portugal continental subida da temperatura mínima no interior Norte e Centro, céu geralmente limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e no Algarve e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e terras altas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Aveiro e Porto) e os 38º (Évora) e as mínimas entre os 14º (Viana do Castelo) e os 20º (Castelo Branco).