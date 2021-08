Incêndios. António Costa alerta que "próximos dias vão ser difíceis"

Os próximos dias "vão ser difíceis" devido ao aumento do risco de incêndio e é preciso evitar comportamentos de risco, apelou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

O chefe do Governo falava aos jornalistas no final de um briefing na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Devemos evitar tudo o que é comportamentos de risco. Gostaria particularmente de enfatizar a necessidade de evitar ao longo destes dias a utilização de máquinas agrícolas, de ferramentas, que são muitas vezes instrumentos que inadvertidamente desencadeiam as fagulhas que provocam grandes incêndios", declarou António Costa.



"A melhor forma que temos de apoiar aqueles que estão no terreno, em particular os nossos bombeiros, é cada um de nós evitar esses comportamentos de risco e, como sabemos antecipadamente que os próximos dias vão ser difíceis, é desde já importante que todos nos comprometemos na necessidade de evitar esses comportamentos para poupar os nossos homens e mulheres que arriscam a vida, proteger a floresta e as vidas das pessoas que vivem junto às florestas", sublinhou.



Questionado se vai adiar férias para acompanhar a situação do risco elevado de incêndio, António Costa diz que vai tirar uns dias para descansar, mas vai estar sempre ligado.

“Governo está em funcionamento permanente. Vamos rodando. Agora é a minha vez de tirar uns dias de férias, mas estou sempre contactável e operacional para o caso de vir a ser necessário intervir. Manter-me-ei sempre em contacto. Um primeiro-ministro nunca está desligado da realidade que vai acontecendo no país", respondeu.