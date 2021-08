Idosos de Murça vão ficar mais seguros e menos isolados

A autarquia de Murça está a desenvolver um projeto piloto de inovação social e animação territorial de inclusão ativa junto da população sénior.

A iniciativa consiste na “implementação de um processo que permita à população sénior do Concelho ver melhorada a sua segurança e diminuídas as situações de potencial risco, ao mesmo tempo que é promovida a autonomia pessoal de cada um deles, de forma a poderem dar respostas mais rápidas às dificuldades com que se deparam nos seus quotidianos”, explica a autarquia, em comunicado.

Numa primeira fase, serão contemplados 20 idosos do concelho que se encontram a viver sozinhos e que, assim, vão ter a possibilidade de ficarem “ligados” a uma rede de proximidade, que é formada pelos familiares mais diretos e pelos técnicos da ação social do município e ainda em articulação com as forças de segurança (GNR), com os diversos parceiros sociais e com os grupos de voluntariado da comunidade.

De acordo com a autarquia, o projeto oferece também soluções tecnológicas para responder às necessidades de conforto e segurança. De entre elas, destaca-se a instalação em cada habitação de um sistema de domótica, que permite minimizar ou até ultrapassar algumas dificuldades com que as pessoas idosas se deparam diariamente.

“A iluminação de cada divisão da casa passa a ser controlada automaticamente, de acordo com as necessidades do utilizador, possibilitando que se evitem acidentes em divisões da casa que tinham, anteriormente, menos luz. A iluminação é ativada através do movimento da pessoa pela casa”, exemplifica a autarquia, acrescentando que o sistema permite também que se detetem mudanças de temperatura, permitindo “uma resposta de emergência em casos de acidentes, como incêndios associados a fontes de ignição que, por esquecimento, foram deixadas ligadas”.

Em síntese, o que a autarquia procura, com a implementação deste projeto, é a “autonomia do idoso, uma vez que será este a definir os próprios objetivos e formas de os alcançar, de acordo com as suas competências pessoais, servindo, a rede criada pela autarquia, como guia e suporte”.

O projeto, “Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa”, em que o município de Murça é líder da candidatura, é realizado em parceria com os municípios de Tabuaço e S. João da Pesqueira e com as IPSS - Centros Sociais e Paroquiais de Castanheiro do Sul e Trevões.