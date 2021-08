Falhas na vacinação no Queimódromo do Porto "não representam perigo", garante Gouveia e Melo

“Eventualmente, as vacinas, apesar de terem fugido ao período de temperatura em que deviam estar guardadas, podem continuar ativas e é isso que tem de ser verificado.” De acordo com o vice-almirante, o processo de readaptação após a deteção do problema está a decorrer com sucesso. “Perdemos uma capacidade, num espaço específico, de poder vacinar, mas graças a Deus, temos outras capacidades que podem responder imediatamente e foi o que fizemos. Rapidamente conseguimos reconfigurar a operação para superar o problema”, sublinhou em declarações. O coordenador da vacinação no país continua a ter como meta a vacinação de pelo menos 85% da população portuguesa - uma forma de também proteger os mais novos. “Queremos vacinar pelo menos entre 85% a 90% da população portuguesa para ter a certeza absoluta de que conseguimos dominar este vírus e retornar às nossas vidas normais. Através de uma imunidade de grupo, que é reduzida, mas uma imunidade de grupo, ainda assim, conseguia proteger a outra faixa que não vai ser vacinada, que são as crianças mais novas”. Quanto aos pais que manifestam algumas dúvidas em que os filhos adolescentes (entre os 12 e os 15 anos) sejam vacinados, deixa o conselho que considera mais racional: “vacinem-se porque a vacina é estável e segura. Os jovens vão receber a vacina da Pfizer.”

O vice-almirante Gouveia e Melo foi ainda questionado sobre o caso da vacinação de pessoas mais jovens em Lisboa, no Altice, em julho, comparando-o com o caso da vacinação feita no Centro do Cerco, em junho, e que levaria à demissão da diretora da ACES. Para o coordenador, são casos e circunstâncias completamente diferentes. Em Lisboa, o processo não decorreu à margem da organização. Ainda assim, Gouveia e Melo fez questão de elogiar a atitude da ex-diretora do ACES, Dulce Pinto, que pediu a sua demissão na sequência do caso.