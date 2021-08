Covid-19. Costa garante vacinas para terceira dose

Veja também:

Portugal tem vacinas suficientes para uma eventual terceira dose da vacina contra a Covid-19, garantiu esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.



O chefe do Governo garante que se a decisão dos peritos for nesse sentido, haverá vacinas para administrar a terceira dose.

“A União Europeia, já há uns meses, adquiriu – e Portugal também – uma quantidade de vacinas adequadas para uma eventual decisão sobre essa terceira dose. Essa é uma decisão que não está tomada, mas se for tomada temos as vacinas necessárias. Se não vier a ser tomada, é a decisão técnica nesse sentido”, disse António Costa no final de um briefing sobre incêndios na sede da Proteção Civil.

O primeiro-ministro foi também questionado sobre declarações de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente a uma eventual terceira dose da vacina para a Covid-19.

“Creio que o Sr. Presidente da República, quando se referiu que a decisão cabia ao Governo, presumo que estivesse a falar na decisão técnica que compete à Direção-Geral da Saúde. O Governo não decide por si, porque não tem conhecimento para isso, se é necessário ou não uma terceira dose”, frisou.

Sobre a vacinação de todas as crianças a partir dos 12 anos, o primeiro-ministro diz que foi uma decisão “puramente técnica” por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS), afastando pressões políticas.

“Quanto à preparação do ano letivo está a decorrer com toda a normalidade e segurança, e até com segurança acrescida porque o calendário definido para a vacinação prevê que a segunda dose das vacinas seja ainda administrada ainda antes do início do ano letivo”, salientou António Costa.