Vacina aprovada para os 12-15 anos. O que disse a DGS?

Então agora as crianças e adolescentes entre os 12 e os 15 anos vão ser todos vacinados?

Ainda não será agora, agora. O calendário e os procedimentos ainda terão de ser divulgados pela “task force” para a vacinação. O primeiro-ministro já veio dizer que será possível vacinar todos antes do início do ano letivo, mas a DGS disse que não se deve colocar essa barreira e que, se não for antes do início do ano letivo, não faz mal – há-de ser nas semanas seguintes. E que isso não terá um impacto significativo na evolução a doença.

Porque é que não terá um impacto na evolução da doença?

Porque, segundo a DGS e a comissão técnica para a vacinação, os miúdos desta faixa etária têm pouco impacto nos contágios.

Segundo Luís Graça, da comissão técnica, a fixa etária acima – ou seja, com 16 anos ou mais – tem muito mais impacto e tem também mais casos. Por isso, tanto Graça Freitas como Luís Graça insistiram muito na necessidade de vacinar os maiores de 16.

Luís Graça até disse que o maior benefício dos maiores de 12 é o seu bem-estar psicológico, social e educacional.