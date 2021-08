Gouveia e Melo faz apelo a jovens e pais. "A vacina é segura e eficaz"

“Nós temos cerca de 400 mil jovens nessa situação. Eu espero que os pais desses jovens percebam uma coisa muito simples: a vacina é segura, a vacina é eficaz e, numa pandemia, não ser vacinado com a vacina é ser vacinado com o vírus”, declarou o responsável.

A "task force" anunciou esta quarta-feira as datas para agendamento e vacinação contra a Covid-19 dos cerca de 400 mil jovens naquele grupo etário.

O coordenador do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, apela aos pais que vacinem os jovens entre os 12 e os 15 anos contra a Covid-19.

O coordenador da “task force” considera que estão criadas as condições para a vacinação até ao início do ano letivo, sem perturbar as férias de pais e alunos.

“Na faixa dos 12 aos 15 anos, podem escolher qualquer fim de semana. Para dar flexibilidade aos pais, porque há férias, para dar maior flexibilidade aos pais prejudicando o mínimo as férias dos pais e dos jovens, de forma a eles comparecerem ao processo de vacinação”, sublinha o vice-almirante Gouveia e Melo.

"Não podemos dar férias ao vírus", defende o responsável da "task force".

Autoagendamento arranca esta quinta-feira

Durante o período de 12 a 14 de agosto, o autoagendamento será exclusivo para os utentes dos 12 aos 15 anos de idade, a vacinar nos fins de semana de 21 e 22 de agosto e de 28 a 29 de agosto;

Os utentes dos 12 aos 15 anos que forem vacinados com a primeira dose em 21 e 22 de agosto serão inoculados com a segunda dose no fim de semana de 11 e 12 de setembro;

Os utentes dos 12 aos 15 anos que forem vacinados com a primeira dose em 28 e 29 de agosto serão inoculados com a segunda dose no fim de semana de 18 e 19 de setembro;

Durante o período de 12 a 14 de agosto, o auto agendamento para os utentes com idade igual ou superior a 18 anos ficará suspenso, sendo retomado a 15 de agosto.

A "task force" recorda que as segundas doses são agendadas pelo sistema e são sempre no local da primeira dose.

O agendamento pode ser realizado através do site da Direção-Geral da Saúde criado para o efeito.