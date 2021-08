Covid-19. Vacinação de jovens com 14 e 15 anos poderá avançar dia 21

O coordenador da “task force” da vacinação contra a Covid-19 revela que a ideia é começar a vacinar os adolescentes dos 14 aos 15 anos e, no fim-de-semana seguinte (nos dias 28 e 29), as crianças de 12 e 13 anos.

Se não houver necessidade de adaptações, a vacinação dos jovens avançará no fim-de-semana de 21 e 22 de agosto, com a faixa etária entre os 14 e os 15 anos, indica à Renascença o vice-almirante Gouveia e Melo.

A vacinação da faixa etária entre os 12 e os 15 anos contra a Covid-19 foi recomendada na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, dez dias depois de ter restringido a vacina a jovens com comorbilidades.

Desde o dia 1 de agosto, muitas foram as vozes políticas que se levantaram a defender a universalização da vacinação naquela faixa etária, com a opinião a dividir-se entre os especialistas.

Quem já veio aplaudir a recomendação de vacinar os jovens entre os 12 e os 15 anos foi o ministro da Educação, que deseja que a vacinação seja operacionalizada “o mais rapidamente possível” e que a adesão seja "total".

O primeiro-ministro veio entretanto dizer que as crianças serão vacinadas antes do início do ano letivo, ainda que, na conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde tenha dito que não haveria problema se não acontecesse antes do início do ano letivo – tal não terá um impacto significativo na evolução a doença, justificou.



Isto, no dia em que se sabe que, segundo o diretor do centro de vacinas da Universidade de Oxford, onde foi desenvolvida a vacina da AstraZeneca, a imunidade de grupo “não será possível atingir” com a vacinação, uma vez que as pessoas vacinadas continuam a ser infetadas com a variante Delta.

Por isso, na opinião de Andrew Pollard, os programas de vacinação não devem ser concebidos “em torno da imunidade de grupo”.