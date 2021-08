Covid-19. Não atingir imunidade de grupo “não é nenhum drama”

Atingir a imunidade de grupo contra a Covid-19 está a ser mais complexo do que se previa por causa da alta transmissibilidade da variante Delta, mas isso não deve ser encarado como um drama, diz o médico Bernardo Gomes.

“Isso não deve ser visto como um drama. Já havia um esforço de algumas pessoas [cientistas] para começarem a introduzir esse tema”, começa por dizer à Renascença, na sequência das declarações do diretor do centro de vacinas da Universidade de Oxford no Parlamento britânico.

“Nós não devemos estar a alicerçar as nossas expectativas na imunidade de grupo, porquê? Porque as vacinas que temos protegem-nos efetivamente bastante bem contra a morte, contra a hospitalização – os dados são inequívocos, as vacinas funcionam – no entanto, o que se está a passar é que as infeções não estão a ser evitadas na proporção suficiente para bloquear a infeção comunitária”, explica.

Por isso, defende a vacinação do “máximo número de pessoas que conseguirmos. É a única conclusão que se deve tirar dessa afirmação: não nos podemos fiar na vacinação dos outros, de quem nos rodeia, para estarmos mais seguros relativamente à infeção”.