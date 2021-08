Covid-19. Menos 44 internados, em dia com 12 mortes e quase 3 mil casos

Portugal registou esta quarta-feira mais 12 mortes pela Covid-19 e 2.948 novos casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.514 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 993.241 casos.

Dos 2.948 novos casos, 1.132 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 1.006 na região Norte. Foram ainda registados na região Centro 294 casos, na região do Alentejo 127 casos e na região do Algarve 306 casos.

Ao contrário de em relatórios anteriores, onde a maioria dos óbitos se concentrava em Lisboa e Vale do Tejo, os dados desta quarta-feira mostram uma mortalidade mais dispersa. Morreram quatro pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, três no Alentejo e duas no Algarve.

As regiões do Centro, da Madeira e dos Açores não registaram qualquer óbito.

Nas faixas etárias, os maiores aumentos de novos casos voltaram a ser registados nas faixas etárias mais jovens. Entre os 20 e os 29 anos, foram registados 798 novos casos (o maior aumento desta quarta-feira) e 68% dos novos casos registam-se em faixas etárias abaixo dos 40 anos.