Costa pede “cuidados acrescidos” para evitar fogos

“A meteorologia indica-nos que os próximos dias serão dias de risco acrescido, por isso temos de ter cuidados acrescidos. As televisões têm-nos mostrado imagens terríveis do que tem acontecido noutros países, nas últimas semanas, devido a temperaturas muito elevadas. Não queremos ver este cenário outra vez entre nós. Por isso, cada um de nós tem de se empenhar em ter todos os cuidados para evitar que os incêndios sejam de novo uma tragédia em Portugal”, pede António Costa num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

“Nos últimos três anos conseguimos reduzir em 50% o número de incêndios e em 64% a área ardida relativamente à década anterior. Este é um resultado que é fruto do trabalho dos diferentes agentes da proteção civil, dos bombeiros em particular, mas sobretudo fruto da ação cívica dos portugueses, na limpeza dos terrenos e em evitar comportamentos de risco”, afirma Costa, acrescentando que esta é uma tendência que é preciso manter.

Para a manter, continua o primeiro-ministro, é preciso o cuidado de todos para evitar comportamentos de risco.

“Sabemos que em caso de necessidade podemos contar com os agentes da proteção civil, podemos contar com os nossos bombeiros, mas contemos sobretudo com cada um de nós, evitando aqueles comportamentos que desencadeiam involuntariamente muito incêndios”, continua Costa, que conclui: “Tenha cuidado, cuide de si, cuide de todos, cuide da nossa floresta, cuide do nosso país.”