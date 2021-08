Associação Têxtil alerta para risco de insolvência de várias empresas

O presidente da Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal admite que há risco de insolvências no setor do vestuário e tecidos e há postos de trabalho ameaçados.

À Renascença, Mário Jorge Machado alerta que não é só a Dielmar que está em risco de insolvência e lembra que este setor emprega mais de 30 mil pessoas.

"Como é normal, empresas que estiverem já fragilizadas, estão numa situação mais complicada", devido à pandemia, avisou o presidente da Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal.

"Algumas dessas empresas vão tornar-se insolventes", acrescentou.

Mário Jorge Machado lamentou ainda, à Renascença, que os apoios do Estado às empresas do setor não foram "suficientes".

"Na grande maioria das situações não foram [suficientes]. Portugal é dos países europeus que menos ajudou as empresas durante a pandemia", reiterou.