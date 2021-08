Trabalhadores da Dielmar admitem trocar férias de agosto por salários garantidos

Os trabalhadores da empresa de confeções Dielmar manifestaram esta segunda-feira a intenção de continuar a trabalhar a partir do dia 18, mas precisam de condições, nomeadamente matéria-prima, para as encomendas que ficaram na linha.

"Nós temos muito pouco tempo para trabalhar esta situação e no decorrer do processo da insolvência, temos de arranjar soluções para que, efetivamente, a empresa [Dielmar] continue a laborar. Esse é o ponto principal, a empresa não deixar de laborar e continuar a ter todos os postos de trabalho salvaguardados", disse esta segunda-feira aos jornalistas Marisa Tavares, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Baixa.

A sindicalista falava após uma concentração de trabalhadores da Dielmar, convocada pelo seu sindicato, que decorreu esta segunda-feira, junto à Câmara de Castelo Branco, uma semana após o pedido de insolvência desta empresa de confeções, sediada em Alcains, no concelho de Castelo Branco.

Os trabalhadores presentes na concentração aprovaram, por unanimidade e aclamação, uma resolução, onde exigem que sejam tomadas todas as medidas de salvaguarda para que no dia 18 de agosto possam continuar a trabalhar.

"Para isso, é necessário que se criem as condições de terem disponível matéria-prima por forma a trabalharem as encomendas que ficaram na linha", lê-se no documento.