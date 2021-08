"Task force" não confirma (nem desmente) vacinação de jovens até ao início do ano letivo

Veja também:

A “task force” não confirma, mas também não desmente a informação avançada pelo primeiro-ministro, António Costa, de que até 19 de setembro os adolescentes entre os 12 e os 15 anos terão a vacinação completa contra a Covid-19.

António Costa anunciou na rede social Twitter que, depois de aprovada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a vacinação estará concluída antes do início do ano letivo.

Contactada pela Renascença, fonte da “task force” para a vacinação remete para um comunicado, a emitir possivelmente na quarta-feira, as informações sobre o plano que está nesta altura a ser ultimado para esse processo de vacinar o grupo entre os 12 e os 15 anos.

A DGS recomendou a vacinação contra a Covid-19 de todos os jovens entre os 12 e os 15 anos, anunciou esta terça-feira Graça Freitas em conferência de imprensa. Até agora, só os jovens com doenças de risco estavam indicados para receber a vacina.

Os cerca de 400 mil menores deverão ser acompanhados pelos seus tutores legais e "se não for exatamente antes do início do ano letivo", a vacinação desta faixa etária "acontecerá nos dias a seguir", antevê a diretora-geral da Saúde.