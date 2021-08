Queixas contra as polícias aumentam. Metade envolvem agentes da PSP

As queixas contra agentes da PSP representam metade das 1.073 denúncias feitas no último ano à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), noticia o jornal "Público" nesta terça-feira, referindo uma subida de 12% nas denúncias.

Segundo o jornal, que cita o mais recente relatório da IGAI, a violação dos deveres de conduta dos agentes da PSP, GNR e SEF e as ofensas à integridade física representam quase dois terços do total das queixas. Desde 2017 que as denúncias à IGAI têm vindo a aumentar na ordem dos 13%.

As queixas, denúncias e certidões judiciais que deram origem a processos de averiguação da IGAI passaram de 950, em 2019, para 1.073, em 2020, mostra o relatório citado, que revela igualmente um aumento dos processos instaurados no ano passado, de 91 para 124.

À Renascença, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) considera que é preciso ter em conta o contexto atual, lembrando que a exposição da polícia foi maior em contexto de pandemia.

“Não nos podemos esquecer que atravessámos, durante dois anos, um quadro de pandemia com um conjunto de dinâmicas e comportamentos sociais que tiveram implicações naquilo que foram as atuações policiais. Houve aqui variáveis que não são de secundarizar”, começa por dizer Paulo Santos.

“Houve mais pessoas confinadas em casa, mais situações de ruído, mais situações de conflito familiar e, apesar de existirem relatórios a dizer que isso não se traduziu em queixas ou participações, não quer dizer que não tenha havido ocorrências policiais nesse sentido”, sublinha.

O representante dos polícias defende, por isso, que “as conclusões retiradas destes relatórios apenas versam num determinado sentido e muitas vezes as avaliações que são feitas esquecem-se das variáveis que condicionam as atuações policiais”.