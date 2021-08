PJ identifica suspeita de vandalismo no Padrão dos Descobrimentos

De acordo com a PJ, "a investigação prossegue com a adoção das medidas processuais adequadas à situação".

A investigação do ato de vandalismo contra o Padrão dos Descobrimentos está a cargo da PJ, que recebeu a comunicação da ocorrência na manhã de segunda-feira e procedeu às "diligências investigatórias e periciais necessárias através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e do Laboratório de Polícia Científica, para a recolha de elementos de prova e para a descoberta da autoria do ato ilícito".

A Polícia Judiciária (PJ) identificou uma cidadã estrangeira como suspeita da autoria do "graffiti" inscrito no domingo no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, indicando que a mesma já terá praticado atos semelhantes noutros locais.

O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado no domingo com um "graffiti" numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês.



Na mensagem lê-se, em inglês, "Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]", o que, numa tradução livre, pode ser lido em português como "Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate".

A ocorrência foi registada pela PSP cerca das 11h30 de domingo, tendo o facto sido comunicado à Câmara de Lisboa, que tutela o monumento.

Na segunda-feira, a autarquia anunciou que o Padrão dos Descobrimentos começou a ser limpo ao início da tarde, "após a conclusão das investigações no local pela Polícia Judiciária".

Segundo a Câmara, que assumiu a limpeza do monumento, com um "graffiti" de cerca de 20 metros, "todos os atos de vandalismo contra o património coletivo da cidade são inadmissíveis".

Projetado pelo arquiteto Cottinelli Telmo, o Padrão dos Descobrimentos foi construído para a Exposição do Mundo Português, de 1940, mas foi refeito em betão armado e pedra rosal de Leiria, entre 1958 e 1960, tendo sido inaugurado em janeiro desse mesmo ano, no V Centenário da morte do Infante Dom Henrique.