​Covid-19. Testes de imunidade não servem para decidir vacinas

Os testes à imunidade não servem para tomar decisões sobre as vacinas. A afirmação é do imunologista Luis Graça, membro da comissão técnica de vacinação, que deixou assim claro que os testes já anunciados pelo Governo em lares não podem servir para tomar decisões sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19.



“Os testes serológicos não estão recomendados no nosso país, nem nos outros países para ser base para a tomada de decisões sobre o estado de proteção conferido pelas vacinas”, disse Luis Graça, esta terça-feira, na conferência de imprensa em que a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou a revisão da recomendação sobre a vacinação de crianças entre 12 e 15 anos.

O Governo anunciou no sábado a realização de um estudo serológico com cinco mil testes a utentes e funcionários de lares do Algarve e Alentejo. Os professores também querem testes antes do início do ano letivo. E até o Presidente da República defendeu a necessidade de testes para decidir sobre reforço de vacinas. Mas afinal a opinião dos técnicos é que esses testes não servem para saber a eficácia ou não da vacina.

“Em relação aos testes de imunidade importa referir que a eficácia e efetividade das vacinas não pode ser medida exclusivamente por estes testes serológicos. Os ensaios clínicos que foram a base da autorização da utilização das vacinas não se basearam em serologia, mas na eficácia das vacinas em prevenir infeções em pessoas vacinadas. A decisão sobre a necessidade de uma terceira dose terá de ser tomada com base na proteção que as vacinas continuam a manter contra a doença que é causada por esta infeção e não por dados serológicos", disse o coordenador adjunto da comissão técnica de vacinação Covid-19.