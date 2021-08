Covid-19: Lusodescendente diz que família morreu em Portugal após recusar vacina

Dois dias depois, uma quinta-feira, o pai e a mãe jantaram com o irmão, no apartamento que este dividia com a namorada.

Na entrevista ao jornal "online", Francis disse que a sua família, que se encontrava em Portugal, não recebeu as vacinas contra o novo coronavírus porque se tinham assustado com a "desinformação" anti-vacinação.

"Se não for exatamente antes do início do ano leti(...)

Longe da família e perante o agravar do estado de saúde do irmão e dos pais, Francis decidiu viajar para Portugal. Entretanto, em 14 de julho teve conhecimento de que o pai tinha sido transferido para a unidade de cuidados intensivos (UCI).

Uma semana depois, em 1 de agosto, os três elementos da família foram enterrados no cemitério do Alto de São João, em Lisboa.

Francis pretende mudar os corpos dos pais para outro local - e não o talhão onde são enterrados os infetados com covid-19 -, mas sabe que, para já, isso não é possível.

Abalado com estas mortes, o lusodescendente manifesta-se muito revoltado, pois acredita que a vacina contra a covid-19 poderia ter conduzido a um outro desfecho, pelo menos para o irmão que "era a pessoa mais saudável" que conhecia.

Por isso espera que a partilha da sua experiência, embora "extremamente difícil", contribua para encorajar outros a se vacinarem, principalmente aqueles que, como a sua família, têm medo das vacinas.

"Eles foram apanhados no meio de muita propaganda anti-vacinação que anda por aí", disse ao Wales Online.

Originária da África do Sul, a família de Francis Gonçalves mudou-se para Cardiff em 2015 e, um ano mais tarde, os seus pais e irmão mudaram-se para Portugal, de onde o pai era originário.

A covid-19 provocou pelo menos 4.303.610 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.502 pessoas e foram registados 990.293 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

Evolução da Covid-19 em Portugal