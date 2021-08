Covid-19. 62% da população já tem a vacinação completa

Veja também:

62% da população portuguesa já tem a vacinação completa (6.403.987), enquanto 71% (7.330.505) têm pelo menos uma dose administrada contra a Covid-19, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta terça-feira.

99% das pessoas acima dos 65 anos já tomou pelo menos uma dose contra a Covid-19.

O grupo etário dos 18 aos 24, o mais recente a poder autoagendar a sua vacinação e a ter modelo em regime de Casa Aberta, é o tem menos população vacinada. Apenas 19% têm a vacinação completa (149.707) e 34% (263.596) receberam pelo menos uma dose.

Todas as regiões do país já têm pelo menos 70% da população vacinada com uma dose.