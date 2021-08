Costa promete vacinação dos jovens com mais de 12 anos até ao início do ano letivo

Como anunciou a 21 de julho, no debate sobre o estado da Nação, "tudo está a postos para garantir a administração de duas doses de vacinas até ao início do ano letivo", adianta o primeiro-ministro.

"Congratulo-me que a ciência tenha confirmado ser possível cumprir o nosso dever de garantir proteção universal a todas as crianças maiores de 12 anos", escreveu o chefe do Governo.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, António Costa começa por aplaudir a recomendação da Direção-Geral da Saúde, de alargar a vacinação a todos as crianças daquela faixa etária.

O primeiro-ministro, António Costa, promete a vacinação contra a Covid-19 dos jovens entre os 12 e os 17 anos até ao início do ano letivo.

Nesta mensagem aos portugueses, o chefe do Governo explica que "as vacinas foram compradas, a logística aprontada e o calendário definido: jovens entre 12 e 17 anos podem ter vacinação completa até 19 de setembro".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou esta terça-feira a vacinação contra a Covid-19 de todos os jovens entre os 12 e os 15 anos, anunciou Graça Freitas em conferência de imprensa. Até agora, só os jovens com doenças de risco estavam indicados para receber a vacina.



Os cerca de 400 mil menores deverão ser acompanhados pelos seus tutores legais e "se não for exatamente antes do início do ano letivo", a vacinação desta faixa etária "acontecerá nos dias a seguir", antevê a diretora-geral da Saúde.



Por outro lado, a vacinação na modalidade Casa Aberta foi alargada a maiores de 18 anos, anunciou esta terça-feira "task force" do plano de vacinação.



Portugal registou esta terça-feira mais 17 mortes pela Covid-19 e 2.232 novos casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.502 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 990.293 casos.

