CONFAP. Anúncio de vacinação de jovens demorou e causou "insegurança e dúvida"

"Se não for exatamente antes do início do ano leti(...)

A vacinação dos jovens é uma notícia “obviamente bem-vinda”, mas teria sido “interessante que pudesse ter sido há mais tempo, até por uma questão de podermos ter todos vacinados mais cedo”, argumenta.

A decisão anunciada esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) só perca por tardia, e apesar de ter havido, desta vez, mais clareza na comunicação, Jorge Ascensão duvida que se consiga vacinar os adolescentes a tempo do ano letivo.

“Estamos a um mês do ano letivo. Sabemos que dificilmente, para não dizer que é impossível, que todas as crianças estejam vacinadas, muito menos com as duas doses, se for o caso. Mas, pronto, que se comece o mais rápido possível”, apela o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais.

O primeiro-ministro, António Costa, promete a vacinação contra a Covid-19 dos jovens entre os 12 e os 17 anos até ao início do ano letivo.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, António Costa afirma que "tudo está a postos para garantir a administração de duas doses de vacinas até ao início do ano letivo".