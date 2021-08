Rt sobe e incidência desce, em dia com mais 18 mortes e 8 internados com Covid-19

O boletim da DGS dá conta de menos 199 casos ativos da doença em Portugal. O número de casos ativos é agora de quase 45 mil.

Recuperaram da doença 1.275 pessoas e há mais de 62 mil contactos de vigilância.

Em relação à matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) subiu ligeiramente de 0,92 para 0,93 a nível nacional e no continente.

A taxa de incidência desceu para os 336,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional e 341,4 casos no continente.

Os dados anteriores davam conta de 362,7 casos no conjunto do país e de 369,2 no continente.