"Limpeza imediata". Padrão dos Descobrimentos já está limpo, anuncia Medina

Está concluída a limpeza do Padrão dos Descobrimentos, anunciou esta segunda-feira o presidente da Câmara de Lisboa.

“A melhor resposta que se pode dar a quem vandaliza o património é a limpeza imediata”, pode ler-se numa publicação escrita ao final da tarde desta segunda-feira na rede social Facebook.

Os trabalhos de limpeza do monumento, vandalizado este domingo, foram realizados por uma empresa especializada, depois de concluídas as perícias da Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.

A intervenção terá o custo de 2.300 euros mais IVA (2.829 euros, no total), segundo revelou à Renascença uma fonte do Padrão dos Descobrimentos.

O Padrão dos Descobrimentos foi grafitado com uma mensagem em inglês onde se lê “Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]”.

Até esta altura, ainda não foi identificado qualquer suspeito.