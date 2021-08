"É agora ou nunca". Mundo tem que largar "vício" dos combustíveis fósseis

Veja também:

"É agora ou nunca e este é o último aviso dos especialistas climáticos". É assim que a associação ambientalista Zero manifesta preocupação com as conclusões do relatório dos peritos das Nações Unidas sobre as alterações climáticas.

O documento, divulgado esta segunda-feira, alerta que o aquecimento global está a ocorrer de forma ainda mais rápida do que se temia. Os especialistas alertam que, por volta de 2030, pode ser alcançado o limite de um grau e meio de aumento da temperatura, que se previa que só fosse acontecer 10 anos mais tarde.

Em declarações à Renascença, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, diz que é urgente, por exemplo, pôr fim à queima de combustíveis fósseis.

“Estamos muito perto desse limite crítico que é 1,5 graus e a queima de combustíveis fósseis, principalmente gás natural, que continua a ser vendido como um combustível de transição, tem que ser claramente substituída, além do petróleo e do carvão, por fontes renováveis.”

O presidente da Associação ambientalista Zero alerta que ainda não fazem parte deste relatório as consequências das cheias e dos incêndios que temos vindo a assistir nos últimos meses.