Tratores, carros e motos em marcha lenta de protesto contra as minas no Barroso

E foi para demonstrar o seu descontentamento contra o projeto mineiro que se juntaram à manifestação que hoje juntou perto de uma centena de veículos, entre tratores, carros e motos e partiu do Carvalhal do Esporão em marcha lenta, passou pela Borralha e acabou em Salto, a sede de freguesia onde hoje foi dia de feira e se juntaram centenas de pessoas.

Lurdes e Álvaro Frutuoso vivem junto à Brecha de Santa Helena, na Borralha, perto do local para onde está prevista a mina, onde a empresa Minerália quer explorar volfrâmio.

Caminhadas, marcha com tratores e um acampamento. (...)

"Isto tira-me o sono. Eu e o meu marido trabalhamos tanto para construirmos aquela casa para agora termos um fim de vida condigno, tranquilo e vão-me por à porta máquinas a fazer barulho, pó, lamas, vão-nos tirar a água que nos dá acesso ao regadio das casas. Vão destruir a nossa vida. Acho que isto é desumano", salientou.

Minas e pessoas

A Minerália, empresa com sede em Braga, requereu a celebração do contrato de concessão de exploração de volfrâmio, estanho e molibdénio em área do antigo couto mineiro da Borralha. .

As minas da Borralha abriram em 1902, encerraram em 1986 e chegaram a ser um dos principais centros mineiros de exploração de volfrâmio em Portugal.

Lurdes e Álvaro sempre conviveram com a mina. Ele trabalhou, inclusive, na antiga concessão como serralheiro, mas aponta uma grande diferença: "antigamente a exploração era feita em subterrâneos e, agora, será a céu aberto". .

"Não devia haver lei que permitisse por minas ao pé das casas das pessoas", salientou Álvaro Frutuoso.

José Pedro Correia é consultor e mora na Borralha. "Este é um antigo couto mineiro, mas esta transposição para uma mineração a céu aberto é que faz toda a diferença".

Num território onde a agricultura e a produção de gado são as principais atividades, o manifestante teme que a nova mina poderá "mexer com o modo de vida das populações, com os subsídios europeus". Parece tudo "uma negociata pouco transparente", afirmou.

Miguel Moura vive em Braga mas regressou hoje à terra natal, Linharelhos, para se juntar à manifestação. "Venho com o trator, que foi a forma que encontramos de protesto, uma vez que a agricultura é o ponto fulcral da atividade das nossas gentes e o seu sustento".