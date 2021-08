Oito concelhos de Faro e Santarém em risco máximo de incêndio

O IPMA colocou ainda mais de 170 concelhos do interior Norte e Centro e das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve em risco muito elevado e elevado de incêndio.

De acordo com a informação publicada no "site" do IPMA, estão sob este alerta, o concelho de Tomar, no distrito de Santarém, e os concelhos de Lagos, Silves, Portimão, Tavira, Loulé, Monchique e São Brás de Alportel.

Sete concelhos do distrito de Faro e um de Tomar apresentam este domingo um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para as regiões com risco elevado, aconselha o uso(...)

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O período crítico de incêndios dura até final de setembro e, até lá, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.

É proibido ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas.

O IPMA prevê para este domingo céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral da região Centro até início da manhã.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, sendo de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, soprando moderado a forte e com rajadas até 60 km/h, na faixa costeira ocidental a sul do Tejo a partir da tarde, e nas terras altas do Centro e Sul, em especial até meio da manhã e a partir do final da tarde.

As previsões apontam também para uma pequena subida da temperatura máxima no interior, mais significativa no Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 21º em Viana do Castelo e os 31º em Castelo Branco e Évora.