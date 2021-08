Ensino Superior. Ministro confia em regresso 100% presencial

Perante o ritmo de vacinação contra a Covid-19, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, acredita que será possível dar início ao novo ano letivo com atividades totalmente presenciais.

Em entrevista à Renascença, Manuel Heitor sublinha que as orientações terão sempre que partir das autoridades de saúde, mas admite que está otimista.

"As orientações serão sempre as decorrentes das autoridades de saúde e têm que ser percebidas num contexto evolutivo, mas hoje prevemos que o Ensino Superior retome atividades totalmente presenciais. As aulas começam no final de setembro e, até lá, temos que perceber a evolução semana após semana", disse o governante, que acrescentou que o "quadro evolutivo [da pandemia] confirma-nos e dá-nos um cenário otimista que devemos evoluir claramente para um ensino totalmente presencial."