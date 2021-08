Boletim DGS. Novos casos e mortes por Covid-19 voltam a cair

O índice de transmissibilidade, o R(t), mantém-se em 0.92 no país. A taxa de incidência é de 362,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Portugal registou este domingo mais dez mortes pela Covid-19 e 1.982 novos casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.467 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 986.967 casos.

Os internamentos voltaram a subir, depois de cinco dias a descer. Estão internadas 849 pessoas devido à doença - mais onze em relação ao dia anterior. Dessas, 184 estão em unidades de cuidados intensivos, menos duas do que no sábado.

Dos 1.962 novos casos, 742 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na região Norte, foram registados 651 novos casos, na região Centro 214 casos, na região do Alentejo 95 casos e na região do Algarve 224 casos.