Mais de trinta concelhos com risco máximo de incêndio

Mais de trinta concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam este sábado um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação publicada no site do IPMA, estão sob este alerta, no distrito de Bragança, os concelhos de Vimioso, Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada-à-Cinta, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Alfândega da Fé, e no distrito da Guarda, está o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

Estão igualmente sob risco máximo de incêndio os concelhos de Fundão, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e Portalegre, Nisa, Castelo de Vide, Marvão e Gavião, no distrito de Portalegre.

Também Santarém tem vários concelhos sob este alerta do IPMA, nomeadamente Ferreira do Zêzere, Vila de Rei, Tomar, Mação, Abrantes, Constância, Sardoal, Vila Nova da Barquinha, assim como o distrito de Faro: Lagos, Silves, Monchique, Portimão, Tavira, Loulé e São Brás de Alportel.