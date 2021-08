GNR apreende 36 veículos envolvidos em corridas ilegais em Setúbal

A GNR apreendeu 36 veículos envolvidos em corridas ilegais e elaborou 42 autos de contraordenação, numa operação na Estrada Nacional 10 - 4, junto ao parque de estacionamento da praia Figueirinha, em Setúbal, anunciou a força policial.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR explica, em comunicado, que as apreensões ocorreram na madrugada de hoje, no decorrer de uma operação de fiscalização com o intuito de prevenir a realização de corridas ilegais e desocupar a via pública que estaria a ser ocupada ilegalmente naquela estrada.

De acordo com a GNR, foi possível apurar que o evento, que contava com "cerca de 130 veículos", decorria "sem qualquer licenciamento", com espetadores e veículos a ocupar a via pública, no parque de estacionamento daquela praia, bem como nas bermas da EN 10 - 4, provocando "graves constrangimentos" à fluidez de tráfego rodoviário.

Na sequência desta ação, a GNR fiscalizou 67 condutores de veículos e motociclos, tendo apreendido 23 automóveis por alterações às características construtivas e notificados os proprietários para serem submetidos a inspeção extraordinária.