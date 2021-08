Covid-19. Governo vai testar imunidade de cinco mil funcionários e utentes de lares

Num comunicado enviado à imprensa, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSS) explica que o estudo tem como objetivo "aumentar o conhecimento científico atual sobre a duração dos efeitos da vacina nesta população, através da análise da imunidade dos idosos mais vulneráveis que já receberam a vacina, comparando-a com a dos funcionários vacinados na mesma altura."

Já presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, ter considerado que a situação dos surtos nos lares de idosos merece cautelas, mas não é precisa a massificação dos testes nem uma terceira dose da vacina, por falta de evidência cientifica.



O Governo refere ainda que este estudo serológico "será conduzido pelo Algarve Biomedical Center (ABC) e pela Fundação Champalimaud, e os resultados serão apresentados publicamente em setembro."

O estudo vai procurar usar uma amostra de utentes e profissionais em todas as instituições das regiões do Algarve e Alentejo.



"Os testes não vão acarretar quaisquer custos para as instituições. Os resultados do estudo serão partilhados com as autoridades de saúde e poderão contribuir para decisões futuras sobre esta matéria", acrescenta a nota.



Segundo os dados do Governo, "foram já vacinados 99% dos idosos nos lares e 97% dos funcionários" e, citando a task force da vacinação no comunicado, os dados dizem que falta vacinar mil utentes em lares e 2100 funcionários - 90% dos utentes não vacinados e 70% dos funcionários não vacinados contraíram Covid-19 e, por isso, ainda têm de aguardar 90 dias para tomarem uma dose.