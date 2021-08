Covid-19: Governo dos Açores corrige medidas aplicadas às ilhas de muito baixo risco

Veja também:

O Governo corrigiu a Resolução do Conselho do Governo n.º 185/2021, de 6 de agosto, sendo que às ilhas Corvo, Graciosa, São Jorge, Pico e Santa Maria se aplicam-se as medidas de muito baixo risco da Covid-19.

Segundo a declaração de retificação publicada este sábado em Jornal Oficial, "nas ilhas sem transmissão comunitária, desde que tenham decorrido catorze dias após 70% da população estar vacinada com a segunda toma da vacina, aplicam-se as medidas das ilhas de muito baixo risco".

O executivo açoriano corrigiu também que nas ilhas Faial e Flores, igualmente consideradas como de muito baixo risco, as restrições preveem a "limitação a um número máximo de dez pessoas por mesa nos restaurantes e cafés, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar, respeitando uma lotação máxima de três quartos da capacidade do estabelecimento em causa".