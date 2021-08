Covid-19: Distanciamento em locais de culto reduzido para 1,5 metros

Veja também:

Trata-se de uma atualização da norma publicada em maio do ano passado relativa à prevenção e controlo do contágio por Covid-19 em locais de culto. E a única alteração é a diminuição da distância recomendada entre não coabitantes durante a celebração, o que permitirá aumentar o número de pessoas presentes. Na versão inicial da norma, a distância era de dois metros. Agora passa para 1,5 metros.

A distância recomendada nas filas para entrada e saída e na fila para a comunhão, por exemplo, continua a ser de dois metros.

De resto, mantém-se o essencial das orientações, com recomendação para que continue a haver uma sinalização dos lugares que podem ser ocupados. Mantem-se igualmente o dever de "remover ou proibir" o toque de objetos ou substâncias, nomeadamente água benta e outros símbolos.

Segundo a norma, que nesta atualização é assinada pelo subdiretor geral da Saúde, Rui Portugal, as pessoas com fatores de risco, nomeadamente com mais de 65 anos, e com comorbilidades devem continuar a ser aconselhadas a assistirem às cerimónias através "de meios de transmissão alternativos ou a optarem por horários em que as celebrações são menos frequentadas".

Os locais de culto e religiosos devem ter ou atualizar um "plano de contingência interno" que contemple os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de covid-19 e limitar ou adiar as celebrações, encontros, catequeses e outros eventos que implicam a aglomeração de pessoas quando não for possível cumprir as medidas de mitigação de transmissão do vírus SARS-CoV-2, promovendo meios de transmissão alternativos, como transmissão online.