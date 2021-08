Boletim DGS. Internamentos descem há cinco dias consecutivos

Portugal registou esta segunda-feira mais 17 mortes pela Covid-19 e 2621 novos casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17457 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 984.985 casos.

Dos 2.261 novos casos, 1075 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na região Norte, foram registados 878 novos casos, na região Centro 216 casos, na região do Alentejo 127 casos e na região do Algarve 215 casos.

Mais de metade dos óbitos desta terça-feira foram registados em Lisboa e Vale do Tejo: nove. Na região Norte, foram registados outros quatro mortos, no Alentejo dois óbito e, no Centro e no Algarve, mais uma morte respetivamente.

Só nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores é que não foram registadas quaisquer mortes por Covid-19 e foram apenas contabilizados um total de 110 casos - 37 na Madeira e 73 nos Açores.

Nas faixas etárias, os maiores aumentos de novos casos voltaram a ser registados nas faixas etárias mais jovens. Até aos 29 anos de idade, foram identificados 1407 novos casos, o que representa mais de metade dos novos casos deste sábado.