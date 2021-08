Portugal atingiu "marco muito importante" na vacinação

Veja também:

O primeiro-ministro considerou esta sexta-feira que Portugal atingiu um "marco muito importante" ao alcançar a meta de 70% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, relembrando que a vacinação é "fundamental" para "retomar a normalidade".

"Atingimos hoje um marco muito importante: 70% dos portugueses estão vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Este é um passo decisivo para as duas metas que temos de prosseguir: que no final deste mês, 70% tenham a vacinação completa, e que no final do mês de setembro, 85% da população tenha a vacinação completa", afirmou António Costa numa declaração vídeo gravada na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e colocada na página eletrónica do Governo.

Frisando que a vacinação é a "condição fundamental para cada um estar seguro e todos estarmos seguros", assim como para se conseguir "retomar a normalidade", António Costa relembrou que a "pandemia não acabou".

"As variantes continuam e não podemos pensar que tudo voltou já ao normal. Não, o vírus continua entre nós", destacou o primeiro-ministro.

Nesse sentido, o chefe do executivo apelou a que se continue "a manter toda a prudência" quer seja no regresso ao trabalho ou no "gozo das férias", através do "uso da máscara", da "higiene das mãos" e do "distanciamento físico".

"Férias com Covid-19 não é o mesmo que férias sem Covid-19", apontou.

O primeiro-ministro felicitou ainda o "trabalho extraordinário" desempenhado pela "task force" responsável pela vacinação e pelos "profissionais de saúde", que permitiram que Portugal atingisse hoje a meta dos 70%, saudando também a "admirável adesão dos portugueses ao processo de vacinação".

"Desejo a todos muito boa saúde, mas para que a nossa saúde esteja protegida, é fundamental que nos protejamos uns aos outros", concluiu António Costa.

Portugal atingiu esta sexta-feira a meta de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19, anunciou o Ministério da Saúde em comunicado.

O objetivo estava previsto entre 8 e 15 de agosto, acontecendo assim antes da data estimada.