Menos casos ativos e internamentos em dia com mais 10 mortos e 2.581 infetados com Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 10 mortos e 2.581 infetados com Covid-19. De acordo com o relatório diário da Direção-Geral da Saúde, o número de casos ativos recuou novamente para cerca de 45 mil.

Entre as 10 vítimas mortais está uma criança com menos de 10 anos. Fonte da DGS confirmou à Renascença que se trata de um rapaz com "várias comorbilidades associadas, agravadas pela infeção por SARS-CoV-2". É a terceira vítima mortal desta faixa etária, desde o início da pandemia. As outras vítimas mortais, outra tinha entre 40 e 49 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e sete acima dos 80 anos.

O número de internados quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos também desceu. Há neste momento nos hospitais portugueses 898 pessoas internadas com Covid, menos 21 do que ontem, das quais 196 em cuidados intensivos (menos oito do que ontem).

O valor do R(t) mantém-se inalterado nos 0,92, quer a nível nacional, quer no continente.

Por regiões, é em Lisboa e Vale do Tejo que se continua a registar a o maior número de novos casos - 947. Depois, a região Norte regista 866 novos casos, seguida do Centro com 310, o Algarve com 230 e o Alentejo com 143. Na região autónoma dos Açores há mais 47 casos e na Madeira 38. Olhando para a faixa etária, o maior aumento regista-se na faixa entre os 20 e os 29 anos, com 588 casos, seguida da faixa etária entre os 10 e os 19 anos, com 531 novos casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 979.987 casos da doença, dos quais 17.422 acabaram por morrer e 917.367 conseguiram recuperar.