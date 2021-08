Catorze feridos ligeiros em colisão entre autocarro da Carris e viatura de limpeza

Um acidente entre um autocarro da Carris e um veículo de limpeza da Câmara de Lisboa provocou, pelo menos, 14 feridos.

Segundo a informação disponibilizada através do site dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, o acidente aconteceu esta quarta-feira pelas 22h38 na Avenida Padre Cruz, na zona do Lumiar, em Lisboa.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), os 14 feridos, todos ligeiros, foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, à exceção do motorista do autocarro, que foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

“[O acidente] está praticamente solucionado. O autocarro e o outro veículo estão a ser rebocados do local. Está praticamente sanada esta questão”, acrescentou fonte policial.

Pelas 00h25, segundo o ‘site’ oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ainda se encontravam 38 operacionais e oito viaturas no local.

[notícia atualizada às 00h47]