Surto em lar de Mogadouro ultrapassado sem consequências

As 17 pessoas infetadas pela Covid-19 no Lar de Urrós, no concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança, foram dadas como curadas da infeção pelas autoridade de saúde, anunciou, esta terça-feira, a diretora técnica Rita Carrasco.

"Estamos aliviados. Foram 19 dias bastante complicados. Finalmente regressamos à normalidade. Todos os 13 utentes e 13 funcionários ao longo deste período não tiveram qualquer sintoma da doença", vincou a responsável, em declarações à Lusa.

Rita Carrasco adiantou que todos os 13 utentes e 13 colaboradores do Lar de Urrós estavam vacinados com a segunda dose da vacina desde o passado mês de fevereiro.

"Na quarta-feira será feita a desinfestação aos espaços comuns desta unidade e na quinta-feira será a vez de todo o edifício", adiantou a diretora técnica.

Segundo o mais recente boletim epidemiológico, emitido esta terça-feira pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, o concelho de Mogadouro regista oito casos positivos de Covid-19.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.397 pessoas e foram registados 974.203 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.