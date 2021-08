R volta a baixar em dia com mais 15 mortos e 3.203 infetados com Covid-19

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista, nas últimas 24 horas, mais 15 mortos e 3.203 infetados com Covid-19. O documento indica ainda que o valor do R(t) continua a descer e está agora nos 0,92. A incidência também recua e, no semáforo da pandemia, Portufal aproxima-se cada vez da zona laranja.

De acordo com os números desta quarta-feira, o número de internados desceu para 919, menos 26 do que ontem, sendo que em cuidados intensivos mantém-se 204 pessoas (sem variação relativamente a ontem).

A faixa etária que regista maior aumento de casos é entre os 20 e os 29 anos, com 721 novos casos, seguido da faixa entre os 10 e os 19 anos, com 660.

Quanto às vítimas mortais, 11 dos 15 obitos foram de pessoas com mais de 80 anos, três pessoas entre os 70 e os 79 anos e uma entre os 60 e os 69 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 977.406 casos da doença, dos quais 17.412 acabaram por morrer e 912.620 conseguiram recuperar.