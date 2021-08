Ministro Santos Silva aconselha férias em Portugal

Veja também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, pede aos portugueses que façam férias por cá ou em Espanha. E se quiserem ir para mais longe tenham em conta a rede consular portuguesa.

Santos Silva deu estes conselhos a propósito do caso de uma família portuguesa que está em quarentena na Grécia por um dos elementos da família ter testado positivo à chegada àquele país, apesar de ter a vacinação completa. O ministro diz que o caso está a ser acompanhado pelos serviços consulares, mas adianta que se vão sucedendo casos semelhantes.

Por isso, o primeiro conselho do ministro é façam férias em Portugal. “Quem quiser fazer férias tem vários locais em Portugal onde pode realizar férias maravilhosas numa relação qualidade-preço que não tem rival. Quem quiser realizar férias na Península ibérica, sabe que entre Portugal e a Espanha, na via terrestre, não vigora qualquer tipo de restrições. Funcionamos como um só país no que diz respeito à via terrestre”, disse Santos Silva, numa conferência de imprensa depois do seu primeiro encontro com o novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares.

“E quem desejar realizar o seu direito a ter férias no estrangeiro, eu peço encarecidamente que o faça e escolha o destino tendo em atenção a rede consular portuguesa no estrangeiro porque já hoje me chegam pedidos de apoio de pessoas que foram para os destinos mais exóticos onde o apoio consular português é diminuto e testaram positivo à Covid”, acrescentou Santos Silva, que já no ano passado fez apelos semelhantes.

Alterações nas regras para Brasil só depois de férias

O ministro dos Negócios Estrangeiros volta a remeter para depois de férias qualquer evolução nas regras de entrada em Portugal de cidadãos vindos do Brasil. Na semana passada, no Brasil, o Presidente da República disse que vislumbrava com esperança mudanças no reconhecimento de vacinas e no levantamento da quarentena obrigatória.

Santos Silva, contudo, continua a achar que a prudência é a melhor atitude. “Temos seguido uma linha de extrema prudência e nessa linha inclui-se o facto de só reconhecermos a vacinação feita com vacinas aprovadas pela Agência europeia do Medicamento. À medida que a situação da pandemia evolui positivamente em Portugal e à medida que evoluir positivamente no Brasil, nós podemos avaliar estas restrições que estão hoje em curso”, disse o ministro que também esteve com o Presidente da República no Brasil na semana passada.

Atualmente, os passageiros provenientes do Brasil só podem viajar para Portugal por razões familiares, profissionais, de estudo ou humanitárias, têm de apresentar um teste negativo à covid-19 e têm de cumprir um período de quarentena. Quanto às vacinas usadas no Brasil, Portugal

Portugal só reconhece como válida a vacinação pelas quatro vacinas reconhecidas pela agência europeia do medicamento, o que exclui vacinas produzidas na China e na India e muito usadas no Brasil. Mas a Espanha reconhece todas as vacinas aprovadas pela organização mundial de saúde, o que permite uma entrada mais fácil de todos os cidadãos da América Latina via Espanha.

“Nós seguimos as decisões que tomamos no âmbito dos poderes soberanos de cada Estado”, justifica o ministro português.

“Portanto, um cidadão vindo de Espanha que chegue a Portuga por via aérea ou marítima tem de apresentar teste negativo à covid. A circulação rodoviária por razões que são evidentes não está sujeita a estes controlos, embora as autoridades de ambos os países fortemente a vacinação de todos e a realização de testes quando temos de nos deslocar ou temos de periodicamente verificar como estamos em relação à covid 19”, acrescentou Augusto Santos Silva, em conferencia de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha. A reunião entre ambos, que decorreu hoje em Lisboa, serviu para começar a preparar a próxima cimeira ibérica, que vai decorrer a 28 de outubro, em Trujillo, na Extremadura espanhola.